AMR / Sud des Alpes, le vendredi 25 mars à 20:00

41e AMR JAZZ FESTIVAL, du 23 au 27 mars, AMR – Genève L’ AMR propose une 41è édition superbement équilibrée, avec 5 doubles concerts en 5 soirées, au cœur des Pâquis. Vous y trouverez des créations et des formations originales, des artistes internationaux et des talents locaux. Du solo au big band, on vous veut comblés, avec du jazz de diverses influences aux musiques improvisées les plus créatives ! TOM BRUNT’S ACOUSTIC SPACE Portée par le guitariste, compositeur et arrangeur genevois Tom Brunt, cette instrumentation, typique dans le swing, explore ses propres sonorités. À travers des compositions inspirées de musiciens tels que Jim Black, Egberto Gismonti ou Oren Ambarchi, le quartet traverse les frontières stylistiques et navigue parmi le folk, le jazz et la musique improvisée contemporaine. Ainsi l’auditeur est immergé dans ces espaces acoustiques que ces musiciens affectionnent tant. Tom Brunt, guitare acoustique, composition Marc Crofts, violon Charles Fréchette, guitare acoustique Pierre Balda, contrebasse

(2concerts) CHF 40.- (prix de soutien). CHF 30.- (plein tarif). CHF 20.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 10.- (titulaires de la carte 20 ans)

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T21:30:00