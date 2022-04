Tom Bourgeois Le 360 Paris Music Factory, 19 mai 2022, Paris.

Tom Bourgeois

Le 360 Paris Music Factory, le jeudi 19 mai à 20:00

MURMURES – Première partie Loïs Le Van – voix Tom Bourgeois – sax ténor, clarinette basse, composition, arrangements Thibault Dille – accordéon Florent Jeunieaux – guitare Invitée : Veronika Harcsa – voix RUMEURS – Deuxième partie Veronika Harcsa – voix Tom Bourgeois – sax ténor, clarinette basse, composition, arrangements Ruben Verbruggen – sax alto & sax baryton Thomas Mayade – trompette Quinten de Craecker – trombone Esinam Dogbatse – flûte & percussions Thibault Dille – accordéon Florent Jeunieaux – guitare Dorian Dumont – piano Victor Foulon – contrebasse Jelle van Giel – batterie Invité : Loïs Le Van – voix Mystique, introspective, spirituelle et puis soudain, rageuse, exaltée, hérétique, la musique de Tom Bourgeois a quelque chose de solennelle et de païenne à la fois. Tout est délicatesse et contraste. Rien n’est jamais tout noir, jamais tout blanc. Rien n’est jamais tout gris non plus. Et Tom Bourgeois joue sur ce fragile équilibre. Son double-album intitulé Murmures & Rumeurs est conçu tel un miroir : deux formations, deux disques, « Murmures » et son (presque) anagramme « Rumeurs », dont chaque titre répond à son pendant sur l’autre volet. Derrière certains titres, on peut reconnaitre du Ravel, des influences de Tom Yorke, du John Dowland… On passe de la renaissance et du baroque au jazz, de l’improvisation à la musique de chambre, des pointes de blues (ou presque) au swing disloqué. « Un monde à part qui fascine par son étrangeté » – Jazzthing (D) « Bourgeois impose d’emblée une écriture et une esthétique musicale singulière, mêlant douceur, chaleur et mélancolie » – Les Chroniques de Hiko « Qu’il faille « prêter » l’oreille, donner un part de soi même pour entrer dans ces univers si étonnants est donc une certitude » – notesdejazz.fr

Murmures & Rumeurs

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T22:00:00