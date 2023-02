Tom Bird + Lucas Lombard Co-plateau IDF MANUFACTURE CHANSON PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Tom Bird + Lucas Lombard Co-plateau IDF MANUFACTURE CHANSON, 12 mai 2023, PARIS. Tom Bird + Lucas Lombard Co-plateau IDF MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:30 (2023-05-12 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE TOM BIRD Tom Bird c’est avant tout le récit d’un quotidien animé de poésie combiné à la force de la fragilité. Auteur-compositeur et multi-instrumentiste, il emporte avec douceur son auditoire dans une mise à nue de l’âme. Un peu d’humour, beaucoup de fragilité, des sonorités folk et des envolées vocales ; de la chanson française qui parle à chacun, chacune. Crédit photo : Marc Chaperon ********** LUCAS LOMBARD Lucas Lombard affine un style tendre, avec une écriture cinématographique à la Vincent Delerm, qui rappelle les perditions sentimentales des personnages d’Eric Rohmer. Un petit personnage mélancolique de Sempé face aux grands enjeux d’un monde qui ne l’attend pas. Votre billet est ici MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE TOM BIRD Tom Bird c’est avant tout le récit d’un quotidien animé de poésie combiné à la force de la fragilité. Auteur-compositeur et multi-instrumentiste, il emporte avec douceur son auditoire dans une mise à nue de l’âme. Un peu d’humour, beaucoup de fragilité, des sonorités folk et des envolées vocales ; de la chanson française qui parle à chacun, chacune. Crédit photo : Marc Chaperon ********** LUCAS LOMBARD Lucas Lombard affine un style tendre, avec une écriture cinématographique à la Vincent Delerm, qui rappelle les perditions sentimentales des personnages d’Eric Rohmer. Un petit personnage mélancolique de Sempé face aux grands enjeux d’un monde qui ne l’attend pas. .17.8 EUR17.8. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu MANUFACTURE CHANSON Adresse 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Ville PARIS Tarif 17.8-17.8 lieuville MANUFACTURE CHANSON PARIS Departement Paris

MANUFACTURE CHANSON PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Tom Bird + Lucas Lombard Co-plateau IDF MANUFACTURE CHANSON 2023-05-12 was last modified: by Tom Bird + Lucas Lombard Co-plateau IDF MANUFACTURE CHANSON MANUFACTURE CHANSON 12 mai 2023 Manufacture Chanson Paris

PARIS Paris