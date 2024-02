Tom Bird Le Bijou Toulouse, jeudi 25 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T21:30:00+02:00 – 2024-04-25T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T21:30:00+02:00 – 2024-04-26T23:00:00+02:00

Tom Bird c’est avant tout le récit d’un quotidien animé de poésie combiné à la force de la fragilité. Auteur-compositeur et multi-instrumentiste, il emporte avec douceur son auditoire dans une mise à nu de l’âme. Un peu d’humour et de tendresse, des sonorités folk et des harmonies vocales ; de la chanson française qui parle à chacun.e. « Écouter les chansons de Tom Bird c’est ralentir la cadence, faire de chaque jour un dimanche, enfiler un pull moelleux, se faire un thé et profiter de la beauté des jours ordinaires. » LE PETIT BULLETIN

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-bijou.net/tombird »}]

