TOM BALDETTI TOME 1 LA PETITE LOGE, 9 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-03-30 21:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Ne jamais juger un livre à sa couverture? Cette fois-ci vous pouvez. Pourquoi "Tome 1" ? Parce que c'est un premier spectacle. Parce que c'est le début d'une histoire, celle d'un humoriste Toulousain de 23 ans, découvrant Paris, et qui exprime son ressenti sur scène. Et parce que, c'est l'aboutissement de 3 années de travail, pour proposer cette heure. Un stand up, absurde, parfois con. Une heure rafraîchissante, drôle, qui fait surtout du bien. Voilà pourquoi Tome 1. Et c'est un jeu de mot avec son prénom: Tom. PS: Tom ne lit que très peu. LA PETITE LOGE PARIS 2 RUE LA BRUYERE 75009

