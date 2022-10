Tom Baldetti au Garage Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Lundi 28 novembre, le Garage Comedy Club accueillera un invité de marque. Résident au célèbre Paname et Fridge, et en spectacle à la petite loge, à Paris.



Tom Baldetti vient nous faire l’honneur de jouer son spectacle TOME 1 à Marseille, au Garage !

Mesdames et messieurs, si vous voulez rire, venez le voir !



Tom Baldetti vous donne rdv au Garage avec son spectacle TOME 1 !

