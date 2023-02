TOM A LA FERME MANUFACTURE DES ABBESSES, 6 février 2023, PARIS.

TOM A LA FERME MANUFACTURE DES ABBESSES. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-04-01 21:00. Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

MANUFACTURE DES ABBESSES présente ce spectacle Tom, un jeune publicitaire, se rend à la campagne pour les funérailles de son amant.Là, il rencontre pour la première fois la famille du défunt : la mère, qui n’a aucune idée de qui il est et de ce qu’il représente pour son fils, et le frère, dont le principal souci est de cacher la vérité à tout prix, lui volant par là-même son deuil.Les bouts effilochés de la vie de Tom et de ceux de la mère et du frère du défunt, cherchent par instinct, par survie, à se nouer à quelque chose d’autre, à un autre bout de fil effiloché. Peu importe qui. Peu importe quoi. L’autre devient en partie synonyme de celui qui n’est plus là ; un frère, un fils, un amant. Pour Tom, cet endeuillé en perte de repères, les mensonges deviennent des vérités et les coups, des caresses.Une pièce avec de la violence et du désir, des remords et des regrets, mais aussi des touches d’humour. Avec: Antoine Boizeau, Mathilde Peron, Luna Aglat, Léonard Barbier,Vincent Marbeau,, Lydie Rigaud TOM A LA FERME EUR28.6 28.6 euros

MANUFACTURE DES ABBESSES PARIS 7, RUE VÉRON 75018

