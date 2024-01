TOM A LA FERME LA SCENE LIBRE Paris, mercredi 3 avril 2024.

Tom, un jeune publicitaire, se rend à la campagne pour les funérailles de son amant.Il y rencontre la mère du défunt, qui ignore tout de ce qu’il a vécu avec son fils, et son frère, viril et brutal, qui contraint Tom par la menace et les coups à cacher leur relation. Commence alors un jeu de rôle où chacun cherche par instinct, par survie, à se raccrocher à quelque chose d’autre. Une relation troublante s’amorce bientôt entre les deux hommes… Pour Tom, cet endeuillé en perte de repères, les mensonges deviennent des vérités et les coups, des caresses.Une pièce avec de la violence et du désir, des remords et des regrets, mais aussi des touches d’humour. Une pépite. Drôle d’histoire, troublante et dérangeante, dans laquelle les acteurs se jettent ardemment. Télérama TT Bouleversant, essentiel, puissant, et inoubliable. On ressort totalement secoués, impressionnés par autant de beauté visuelle, d’intelligence formelle, d’audace d’interprétation. La Provence Le texte retrouve sur scène toute sa puissance. Le JDD Un jeu fiévreux, une sensualité dévoyée. Théâtre & Co La pièce est incroyablement forte. Ouest France Percutant ! Froggy’s Delight

Tarif : 24.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-04-03 à 21:00

LA SCENE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris 75