Tom, un jeune publicitaire, se rend à la campagne pour les funérailles de son amant décédé dans un accident de la route. Tom, un jeune publicitaire, se rend à la campagne pour les funérailles de son amant décédé dans un accident de la route. Brisé par sa perte, il rencontre pour la première fois la famille du défunt : la mère, qui n’a aucune idée de qui est Tom et de ce qu’il représente pour son fils, et le frère, dont le principal souci est de cacher la vérité à tout prix. Tom à la ferme, c’est le vol d’un deuil. Une pièce de Michel Marc Bouchard

Mise en scène de Vincent Marbeau

Production Compagnie JVGM – Durée 75 mn

Avec Léonard Barbier, Milena Hernandez, Vincent Marbeau, Lydie Rigaud Michel Marc Bouchard est un auteur de théâtre québécois dont les pièces ont été traduites en plus de dix langues et ont été jouées dans les plus importants théâtres et festivals de par le monde. Le texte de Tom à la ferme est publié aux éditions Théâtrales. Tom à la ferme a été adapté en 2013 au cinéma par Xavier Dolan sur une co-scénarisation signée avec Michel Marc Bouchard. Dans le cadre du Mois des Fiertés. Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris Contact : https://canada-culture.org/event/tom-a-la-ferme/ 0144432190 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://canada-culture.org/event/tom-a-la-ferme/#booking

