TOLON – Concert traditionnel mandingues Centre culturel Saint-Cyprien, 29 avril 2022, Toulouse.

TOLON – Concert traditionnel mandingues

le vendredi 29 avril à Centre culturel Saint-Cyprien

TOLON —– ### _Chansons traditionnelles mandingues_ _Concert tout public, à partir de 6 ans – vendredi 29 avril de 10h30 à 11h30 et de 14h à 15h_ _Centre culturel Saint-Cyprien – 56 allée Charles de Fitte – 31300 Toulouse_ Tolon est un duo composé de Karamoko Koné, percussionniste, auteur et compositeur, et de Dramane Dabou, guitariste. Tolon est un spectacle créé en 2021, proposant à tous les publics des chansons traditionnelles mandingues. Les textes mandingues appellent à la sagesse, à la raison, et aux règles fondatrices des valeurs de la société, les rythmes poétiques et mélodieux nous font voyager à travers l’Afrique de l’Ouest, découvrant des paysages musicaux chaleureux, poétiques et aussi festifs. Distribution : Karamoko Koné – Dramane Dabou Une restitution publique du stage de percussions, pour enfant qui aura lieu en amont se fera le vendredi 29 avril à 10h Réservation obligatoire en ligne via HelloAsso pour le concert de [10h30](https://www.helloasso.com/associations/abc-actions-culturelles/evenements/tolon-concert-traditionnel-mandingues) ou celui de [14h](https://www.helloasso.com/associations/abc-actions-culturelles/evenements/tolon-concert-traditionnel-mandingues-1). Vous pouvez aussi nous contactez par mail à [communication@abcactionsculturelles.com](mailto:communication@abcactionsculturelles.com) ou par téléphone au 05.34.41.14.44 et payer le jour du spectacle (en chèque ou espèces) Informations sur notre site internet : [abcactionsculturelles.com](https://abcactionsculturelles.com/reservation/)

Sur réservation, tarifs de 3€ à 12€

Tolon est un spectacle créé en 2021, proposant à tous les publics des chansons traditionnelles mandingues.

Centre culturel Saint-Cyprien 56 allée charles de fitte 31200 toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T10:30:00 2022-04-29T11:30:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T15:00:00