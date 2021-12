Toulouse Centre d’animation Soupetard Haute-Garonne, Toulouse Tolkien Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Tolkien Centre d’animation Soupetard, 20 janvier 2022, Toulouse. Tolkien

Centre d’animation Soupetard, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:30

Cinéma —— **Dès 12 ans** **Dome Karukoski, 2019, 1h52** **Dans le cadre de La Nuit de la lecture** _Tolkien_ met en scène la jeunesse du célèbre auteur du Hobbit et du Seigneur des anneaux. Le film revient sur ses inspirations, ses amis, la guerre. Professeur de philologie, art de l’histoire et de l’étude d’une langue et de sa littérature, Tolkien se lance dans la création d’un nouveau monde qui, sans le savoir, va bouleverser les codes du fantastique.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:30:00 2022-01-20T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Soupetard Adresse 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Soupetard Toulouse