TOKYO STORIES EXPOSITIONS SUR GRAND ECRAN ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE, 23 mai 2023, SAVIGNY LE TEMPLE.

TOKYO STORIES EXPOSITIONS SUR GRAND ECRAN ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE. Un spectacle à la date du 2023-05-23 (2023-05-23 au ) 18:30. Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

TOKYO STORIESRéalisé par : David Bickerstaff – Durée : 90 minsLa rencontre artistique électrique avec l’une des plus grandes capitales. Basé sur une grande exposition du musée Ashmolean d’Oxford, Histoires de Tokyo raconte l’évolution sur 400 ans d’un art incroyablement dynamique, depuis les délicates impressions sur bois d’Hokusai et Hiroshige, en passant par les affiches pop art, la photographie contemporaine, le manga, le cinéma, jusqu’aux dernières œuvres créées dans la rue. L’exposition a connu un énorme succès et a réussi à attirer un public plus jeune et plus varié au musée. Le film nous transporte de la galerie jusqu’à Tokyo pour mieux connaître l’art et les artistes de la ville. Ce film, riche en couleurs et en détails, nous emmène à la découverte d’une ville qui a été maintes fois détruite puis reconstruite en 400 ans, ce qui fait d’elle l’une des capitales les plus vibrantes et intéressantes de la planète. « Tokyo est un moteur puissant qui ne s’arrête jamais de tourner. On y trouve une énergie particulière, une puissance flottante. Quoi qu’il arrive, la ville est toujours reconstruite et va de l’avant. » Machida Kumi ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE

ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE 4 Place du Miroir d’Eau Seine-et-Marne

