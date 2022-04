Tokyo no oto – Ensemble Cairn, les Cris de Paris Théâtre d’Orléans, 7 avril 2022, Orléans.

Tokyo no oto – Ensemble Cairn, les Cris de Paris

Théâtre d’Orléans, le jeudi 7 avril à 20:30

**La pièce est le prolongement d’une tradition musicale qui s’attache à rendre compte des bruits d’une ville, des sons qui la caractérisent, les paroles des humains qui la parcourent, et de ramener au sein d’une musique la concrétude du réel.** _Tokyo no oto_ est une cantate profane qui s’inscrit dans la tradition de la musique vocale occidentale et à l’endroit précis où celle-ci articule musique polyphonique et chanson populaire. En référence à la Renaissance, aux chansons descriptives de Clément Janequin, elle exploite la consonance, et en référence à Luciano Berio elle explore cette frontière mouvante et incertaine du vocal et du phonatoire, du son et du sens, du musical et du bruit. _Tokyo no oto_ est aussi une déambulation littéraire dans les rues, les quartiers d’une ville-monde, puisant ses réflexions poétiques dans les textes de Nicolas Bouvier, Jacques Roubaud, Makoto Ooka, Chris Marker, Abe kōbō, Maryse Condé, Dazai Osamu, Jean-Philippe Toussaint. Elle sera comme le journal d’un Occidental, la cartographie sonore de la ville conçue, imaginée, rêvée par un étranger dans le temps de son passage − **Nos rendez-vous** **Jeudi 7 avril** **19h** – La Galerie du Théâtre Vernissage de l’exposition [_LeSon de ma ville_](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/exposition-leson-ma-ville-59.html?article=2543) en présence des élèves, des compositeurs et des ingénieurs sons participants à l’action culturelle. **Du mardi 5 au jeudi 14 avril** – La Galerie du Théâtre À la manière des paysages sonores de Murray Schafer, les capsules de l’exposition [_LeSon de ma ville_](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/exposition-leson-ma-ville-59.html?article=2543) vous permettront de découvrir les multiples poésies sonores d’Orléans. Exposition en collaboration avec l’Ensemble Cairn, l’association Polysonik, les Lycées Jean Lurçat et Jean Zay. Exposition accessible gratuitement du mardi au samedi de 13h à 19h, dimanche 10 avril à partir de 14h et les soirs de spectacle. − **Ensemble Cairn, Les Cris de Paris** Composition musicale, conception Jérôme Combier Scénographie, vidéo Yannick Jacquet Création lumières Christophe Pitoiset Régie générale Thomas Leblanc Ingénieur du son Clément Marie Voix enregistrées Nathalie Duong, Vladislav Galard, Kyoko Takenaka, Shingo Ota Ensemble Cairn Flûtes Cédric Jullion Clarinettes Ayumi Mori Trompettes André Feydy Accordéon Fanny Vicens Shô Naoyuki Manabe Les Cris de Paris Sopranos Cécile Larroche, Amandine Trenc, Michiko Takahashi Mezzo-sopranos Estelle Corre, Cécile Banquey Ténors Samuel Rouffy, Xavier de Lignerolles, Laurent David Barytons-basses Mathieu Dubroca, Eric Chopin Direction musicale Geoffroy Jourdain Avec le soutien du CNM – Centre National de la musique, de la Fondation Francis et Mica Salabert et de la Région Centre-Val de Loire − **Jeudi 7 avril** 20h30 − Salle Barrault Tarifs de 5€ à 25€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h10

Tarifs de 5€ à 25€

Objet scénique, à la fois visuel et sonore Tokyo no oto vous invite à un voyage onirique, quasi hypnotique.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T20:30:00 2022-04-07T21:40:00