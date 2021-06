Vitry-sur-Seine Nouveau Gare au Théâtre Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Tokyo Dreamers ou Les amants de buées Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

« Tokyo Dreamers ou les amants de buée » traite de deux amants contemporains. C’est une partition pour deux voix. Un homme et une femme. Ils parlent de leur expérience charnelle partagée. Brûlure des corps. Accueil de l’autre dans un cadre secret, clandestin. Hors de tout projet de construction. Les amants de buée font l’expérience brutale d’un présent de l’étreinte comme seule destination. L’or fondu du présent. (&) So Weiter – Yan Allegret Nouveau Gare au Théâtre 13, rue Pierre Sémard. 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne

