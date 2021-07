Tokyo Dreamers Nouveau Gare au Théâtre, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Vitry-sur-Seine.

Tokyo Dreamers

Nouveau Gare au Théâtre, le samedi 10 juillet à 23:00

Lecture proposée dans le cadre du T.A.T ! Festival. « Tokyo Dreamers ou les amants de buée » traite de deux amants contemporains. C’est une partition pour deux voix. Un homme et une femme, témoignant de leur expérience charnelle partagée. Brûlure des corps. Accueil de l’autre dans un cadre secret, clandestin. Hors de tout projet de construction. Les amants de buée font l’expérience brutale d’un présent de l’étreinte comme seule destination. L’étreinte comme point de départ d’un renversement possible : une étreinte plus large, ouverte, plus entière, un amour qui se réveille et fissure toutes les formes de l’immobilité et du renoncement. Ou comment l’étreinte charnelle devient, loin des discours sur le plaisir, le bien-être, un chemin direct vers l’entièreté de l’être. A propos de la Cie : Fondée par Yan Allegret, la Compagnie (&) So Weiter mène depuis 1998 des activités de création, de diffusion et de transmission dans le champ de la scène contemporaine. Depuis 2006, elle entretient des liens privilégiés avec le Japon où plusieurs créations ont vu le jour. Lecture dès 16 ans Gratuit sur réservation : [https://nouveaugareautheatre.placeminute.com/lecture/tokyo_dreamers_ou_les_amants_de_buee,1,35117.html](https://nouveaugareautheatre.placeminute.com/lecture/tokyo_dreamers_ou_les_amants_de_buee,1,35117.html)

Gratuit sur réservation

Cie (&) So Weiter

Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne



