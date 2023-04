Apéro interculturel Tokyo bar Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Apéro interculturel Tokyo bar, 9 mai 2023, Limoges. Apéro interculturel Mardi 9 mai, 19h00 Tokyo bar Entrée libre, gratuite et sans inscription. Boissons à la charge des participants Venez découvrir des pays venant des quatre coins du monde… par le goût ! A l’occasion de la Fête de l’Europe, Info Jeunes Limoges et l’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine (ACJNA) vous proposent de partir à la rencontre de nouvelles cultures et de saveurs. De l’Espagne à l’Allemagne, en passant par la Colombie, entrez dans l’univers de Babylone et voyagez par les goûts et les conversations aux langues multiples ! Au programme : des stands pour déguster des spécialités étrangères, un café linguistique, une animation interculturelle et bien plus encore ! De l’information sur les programmes de l’Union européenne et sur les dispositifs de mobilité internationale sera également proposée par l’ACJNA, Info Jeunes Limoges et la Maison de l’Europe / Europe Direct Limousin tout au long de la soirée. Porté par les volontaires des deux associations, ce projet se déroule à l’occasion de la 15ème édition du « Joli Mois de l’Europe », une campagne de communication portée par la Région Nouvelle-Aquitaine visant à mettre à l’honneur au mois de mai de chaque année les événements en lien avec l’Union européenne et ses valeurs. Quand ? Mardi 9 mai 2023 à partir de 19h

Où ? au Tokyo bar (25 rue des Arènes, 87000 Limoges) Entrée libre, gratuite et sans réservation. Venez spontanément ! Boissons à la charge des participants. Tokyo bar 25 rue des Arènes, 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

