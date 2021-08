Vieux Vieux Calvados, Vieux “Tokyo 2020, Jeux d’hier et d’aujourd’hui” Vieux Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux

“Tokyo 2020, Jeux d’hier et d’aujourd’hui” Vieux, 5 août 2021, Vieux. “Tokyo 2020, Jeux d’hier et d’aujourd’hui” 2021-08-05 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-05 22:00:00 22:00:00

Vieux Calvados Vieux Tokyo 2020, Jeux d’hier et d’aujourd’hui

Jeudi 5 août de 14h à 22 h au musée archéologique de Vieux La Romaine Au programme :

Découverte des jeux antiques

Concerts et démonstrations

Découverte de la culture nipponne L’inscription aux ateliers pourra se faire sur place, et se fait dès à présent en ligne : https://www.vieuxlaromaine.fr/accueil/actualites/corps/cd14—section-conteneur-ligne-g/cd14—section-conteneur-ligne-g-main/les-actualites/tokyo-jeux-dhier-et-daujourdhui.html Pass sanitaire obligatoire Tokyo 2020, Jeux d’hier et d’aujourd’hui

Jeudi 5 août de 14h à 22 h au musée archéologique de Vieux La Romaine Au programme :

Découverte des jeux antiques

Concerts et démonstrations

Découverte de la culture nipponne L’inscription aux ateliers… +33 2 31 71 10 20 Tokyo 2020, Jeux d’hier et d’aujourd’hui

Jeudi 5 août de 14h à 22 h au musée archéologique de Vieux La Romaine Au programme :

Découverte des jeux antiques

Concerts et démonstrations

Découverte de la culture nipponne L’inscription aux ateliers pourra se faire sur place, et se fait dès à présent en ligne : https://www.vieuxlaromaine.fr/accueil/actualites/corps/cd14—section-conteneur-ligne-g/cd14—section-conteneur-ligne-g-main/les-actualites/tokyo-jeux-dhier-et-daujourdhui.html Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-07-30 par OT Suisse Normande

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vieux Autres Lieu Vieux Adresse Ville Vieux lieuville 49.10614#-0.42964