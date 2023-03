Tokotoko & Le Voleur De Comptines COMEDIE DE RENNES RENNES Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Tokotoko & Le Voleur De Comptines COMEDIE DE RENNES, 2 avril 2023, RENNES. Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Jeune public (pour les enfants de 1 à 5 ans)Durée : 0H35De Nilson JoséAvec Myriam PerraudLa détective Tokotoko recrute des minis inspecteurs pour l'aider à capturer le Super Vilain Neko Neko…Neko Neko est un petit bébé voleur de doudous, tétines et autres jouets. Cette fois-ci il a dépassé les bornes, il a volé des comptines.Aiderez-vous la détective Tokotoko à les récupérer ?TokoToko & le voleur de comptines est un conte musical qui va faire voyager vos enfants et aussi les grands.N° téléphone accès PMR : 02 47 66 68 81

