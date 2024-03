TOKOTOKO ET LE VOLEUR DE COMPTINES ESPACE CULTUREL – LE ROËLAN Erdeven, samedi 27 avril 2024.

Le détective Tokotoko recrute des minis inspecteurs pour l’aider à capturer le Super Vilain.Neko Neko, un petit bébé voleur de doudous, tétines et autres jouets. Cette fois-ci Neko Neko a dépassé les bornes, il a volé des comptines. Aiderez-vous le détective Tokotoko à les récupérer ?TokoToko & le voleur de comptines est un conte musical qui va faire voyager vos enfants et aussi les grands. Idéal pour les petits à partir de 1 an.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 11:00

ESPACE CULTUREL – LE ROËLAN 9 RUE ABBE LE BARH 56410 Erdeven 56