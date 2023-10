L’APPEAU DES ZEBRES EN DUO TOK’ICI Lille, 24 novembre 2023, Lille.

L’APPEAU DES ZEBRES EN DUO Vendredi 24 novembre, 20h30 TOK’ICI

Laurent RIGAUT au chant et à la guitare, Philo LENGLET à l’autre guitare (sa grande cousine) ça fait un quartet qui donne a entendre des textes poétiques anciens et modernes voire contemporains (ils ont volé des textes à Louise LABBE, Benjamin PERET et VERLAINE pour tenir compagnie à des textes originaux) avec des musiques composées pour en faire des chansons simples le plus souvent tristes mais pas que.

Bandcamp

TOK’ICI 173 rue des Bois Blancs, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts de France 07.81.61.70.72 https://www.facebook.com/tokicicafe/;https://www.instagram.com/tok.ici_lille/?fbclid=IwAR0zsEILK5R_bG1LAcf0eaY0t9cqNA8QfSyRP20D-scMPBnFg66ycrxny-I [{« link »: « https://lappeaudeszbres.bandcamp.com/album/po-mes-d-sen-chant-s »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

poésie chantée