Token La Place Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Token La Place, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

Token sera en concert à La Place le mercredi 24 mai 2023. Grâce à ses jeux de mots tranchants, ses acrobaties verbales qui font tourner la tête et ses accroches décalées, Token est devenu un artiste à part dans le monde du hip-hop. Depuis la sortie de son album “Pink is better” en 2022 il n’a cessé de sortir de sortir de nouveaux singles tels que “Sister”, “Toy Story” et “Rockabye baby”. La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://link.dice.fm/U928bbef530a

Droits réservés

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Place Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Place Paris

La Place Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Token La Place 2023-05-24 was last modified: by Token La Place La Place 24 mai 2023 La Place Paris Paris

Paris Paris