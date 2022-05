TOITS TOULOUSE Toulouse, 2 mai 2022, Toulouse.

TOITS TOULOUSE OSTAL D’OCCITANIA 11 Rue Malcousinat Toulouse

2022-05-02 – 2022-06-03 OSTAL D’OCCITANIA 11 Rue Malcousinat

Toulouse Haute-Garonne

À travers cette exposition, partagez le regard de l’artiste Lành Granier sur la ville rose alliant tradition et dynamisme.

(Re)découvrez le centre-ville de Toulouse : toits des Carmes, ruelles d’Esquirol ou encore place Saint-Georges interprétés par le mélange de la peinture et du dessin.

Vous êtes invités à un voyage qui offre un regard nouveau et contrasté sur l’architecture de Toulouse : par des ruptures du graphisme et des couleurs vives, la capitale de l’Occitanie est vue sous plusieurs angles : la ville est à la fois révélée et cachée, fidèle et déformée, statique et mouvante.

Une exposition de dessins et de peintures à découvrir à l’Ostal d’Occitania !

