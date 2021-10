Marseille La Déviation Bouches-du-Rhône, Marseille Toit & Nous – Inauguration du toit de la guinguette La Déviation Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Soirée d’inauguration du toit de La Guinguette Avec MASSILIA SUN SYSTEM [https://massiliasunsystem.org/la-deviation/](https://massiliasunsystem.org/la-deviation/) coopérative citoyenne de production d’énergie photovoltaïque à Marseille et ses environs. Au programme : 18h : Présentation. 19h : Prises de parole des acteurs du projet MASSILIA SUN SYSTEM 20h30 : Sortie de résidence de SYLVÈRE (LUDIVINE VENET et GUILLAUME BÉGUINOT, artistes permanents de La Déviation). 21h30 : Concert de Papachitos (vals/afro/latino/cumbia/ Entrée à Prix libre. Restauration sur place à prix libre. ­ RAPPEL : Le regroupement d’achats (marché) a lieu le vendredi de 17h30 à 19h30

La Déviation 210 chemin de la nerthe 13016 Marseille

