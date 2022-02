Toine Thys « Overseas » Le 360 Paris Music Factory, 9 mars 2022, Paris.

Toine Thys « Overseas »

Le 360 Paris Music Factory, le mercredi 9 mars à 20:30

DISTRIBUTION IHAB RADWAN (EG) oud, guitare fretless TOINE THYS (B) saxophone soprano, ténor, clarinette basse ZE LUIS NASCIMENTO (BR) percussions ANNEMIE OSBOURNE (LU) Violoncelle HARMEN FRAANJE (NL) Piano OVERSEAS est l’histoire d’une rencontre entre le saxophoniste Bruxellois Toine Thys et le joueur de oud égyptien Ihab Radwan. À la croisée de la musique arabe et des modes hijazz, du jazz et de l’improvisation tonale, de la musique classique et des rythmes de la musique brésilienne, ils jouent un répertoire en pleine évolution, fait de compositions propres, libres et mélodieuses. Ces cinq musiciens se rencontrent et se parlent de leurs univers respectifs. Leurs histoires et leurs intonations sont différentes et c’est de ces différences que nous profitons. Simplicité et sérieux, joie et exploration, le quintet joue ensemble avec habilité sur les contraires. Nouvel album Taman Morning (IGLOO 2021) « This is music with a life force » **** | Songlines « INDISPENSABLE! » | JAZZNEWS

Réservation conseillée

À la croisée de la musique arabe et du jazz.

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



