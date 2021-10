Toine THYS “Orlando” Sunset & Sunside, 16 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 16 novembre 2021

de 21h30 à 23h30

payant

Jouée avec aisance, cette musique invite à voyager dans un univers poétique, et ouvre la porte aux grands espaces.

ORLANDO, le projet franco-belge du saxophoniste Toine Thys (Ben Monder, Andrew D’angelo, Sam Yahel), porte le prénom énigmatique du héros du roman éponyme et mystérieux de Virginia Woolf. Comme Orlando qui jure de rester immortel et qui va traverser de nombreuses époques, ces quatre musiciens expérimentent ensemble les nombreux aspects de leur réalité et de leur évolution au travers du temps. Jouée avec aisance, cette musique invite à voyager dans un univers poétique, et ouvre la porte aux grands espaces. On y retrouve l’incontournable batteur liégeois Antoine Pierre (Philip Catherine, E. Pierannunzi, Eric Legnini, Taxi Wars), et les parisiens Florent Nisse (David Enhco, Yaron Herman, Michel Portal, Logan Richardson) à la contrebasse et Maxime Sanchez au piano (Magic Malik, Chris Cheek, Flash Pig). L’Europe du jazz.

