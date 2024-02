Toile tales Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas, vendredi 9 février 2024.

Toile tales Du 9 février au 19 mai , le musée de la Toile de Jouy accueille le studio de design et impression textile, Timorous Beasties, pour une exposition rétrospective « Toile Tales », « Histoires de toile ». 9 février 19 mai Musée de la Toile de Jouy TARIF DROIT D’ENTREE :

– Plein 9€/personne

– Réduit / 7€/personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T11:00:00+01:00 – 2024-02-09T18:00:00+01:00

Fin : 2024-05-19T11:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

Au sein d’une exposition d’une quarantaine de pièces où se mêlent tissus, dessins, livres, mobiliers, papier-peints et éléments décoratifs, le studio écossais de création et impression textile, Timorous Beasties, revisite les Toiles de Jouy et les projette dans un univers urbain et contemporain.

En se penchant sur le pouvoir narratif des toiles et les histoires qu’elles peuvent raconter, les designers de cette maison internationalement reconnue vous emmènent dans leur univers, depuis leur célèbre « Toile de Glasgow » de 2004 jusqu’à des créations inédites, spécialement imaginées pour l’exposition.

Musée de la Toile de Jouy 54 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France

@musée de la toile de Jouy