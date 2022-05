Toile Étoiles Saint-Maixant Saint-Maixant Catégories d’évènement: Gironde

Toile Étoiles Saint-Maixant, 21 juillet 2022, Saint-Maixant. Toile Étoiles Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant

2022-07-21 20:00:00 – 2022-07-22 23:30:00 Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar

Saint-Maixant Gironde Saint-Maixant EUR Toile : projection d’un film d’animation en plein air, en partenariat avec CinéPassion Périgord. Etoiles : à partir de 20h, animations autour de l’astronomie dans le Parc de Malagar. Observation sous les étoiles, conférences, ateliers… en partenariat avec l’association des Astronomes de Gironde et Cap Sciences Bordeaux. Sur réservation Toile : projection d’un film d’animation en plein air, en partenariat avec CinéPassion Périgord. Etoiles : à partir de 20h, animations autour de l’astronomie dans le Parc de Malagar. Observation sous les étoiles, conférences, ateliers… en partenariat avec l’association des Astronomes de Gironde et Cap Sciences Bordeaux. Sur réservation +33 5 57 98 17 17 Toile : projection d’un film d’animation en plein air, en partenariat avec CinéPassion Périgord. Etoiles : à partir de 20h, animations autour de l’astronomie dans le Parc de Malagar. Observation sous les étoiles, conférences, ateliers… en partenariat avec l’association des Astronomes de Gironde et Cap Sciences Bordeaux. Sur réservation Centre François Mauriac de Malagar

