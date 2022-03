Toiici & Moilà Théâtre le Liburnia, 19 mars 2022, Libourne.

de la Cie La Bicaudale ———————- ### Samedi 19 mars à 9h30 et 17h ### au Théâtre Le Liburnia Dès 12 mois | Durée : 35 min L’une vit dans une coquille-cube anguleuse qui laisse échapper des sons. L’autre voyage, et porte un cocon-rond moelleux tout à fait silencieux. En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour s’installer, mais … y -a-t-il de la place pour deux ? Comment faire cohabiter rond et carré ? C’est toute une géométrie du langage qui est à inventer… ToiIci & MoiLà est un spectacle tout doux qui joue avec les formes, les couleurs et les sons, pour parler aux petits dès 12 mois et à leurs familles, de la différence, du territoire et du partage. En complément du spectacle, un atelier d’éveil au cirque en petit comité pour les parents et leurs enfants vous est proposé le samedi 19 mars à 11h. Gratuit, 20 places, réservation obligatoire au 05 57 74 13 14 **Conception, scénographie, costumes et interprétation :** Gwenaëlle Roué et Célia Guibbert **Regard complice :** Sébastien Peyre **Lumières :** Jérémie Davienne **Régie de tournée (en alternance) :** Jérémie Davienne, Pierre-Yves Aplincourt ou Laure Andurand

Enfants (-12ans) : 4€ / Adultes (+12ans) : 6€

