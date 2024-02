ToiIci & MoiLà Maison Folie Moulins Lille, samedi 23 mars 2024.

ToiIci & MoiLà Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, plongez dans un univers coloré, doux et sonore. Samedi 23 mars, 10h00, 16h30 Maison Folie Moulins Réservation conseillée

➡ ToiIci & MoiLà

Cie La Bicaudale

Maison Folie Moulins

Sam. 23 Mars

⏲ 10h et 16h30

2 à 5 €

Réservations : https://my.weezevent.com/toi-ici-moi-la

L’une vit dans une coquille-cube anguleuse qui laisse échapper des sons. L’autre voyage, et porte un cocon-rond moelleux tout à fait silencieux. En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour s’installer, mais … y a-t-il de la place pour deux ?

Comment faire cohabiter rond et carré ? C’est toute une géométrie du langage qui est à inventer …

ToiIci & MoiLà est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les formes, les couleurs et les sons, pour parler aux petits dès 12-18 mois et à leurs familles, de la différence, du territoire et du partage.

Dans un univers non réaliste, la scénographie se déploie jusqu’à proposer, une fois le spectacle terminé, un tapis-parcours sensoriel mis à disposition des enfants.

Mise en bouche avec le teaser du spectacle.

—

Théâtre – Dès 12 mois

Écriture : Gwennaëlle Roué et Célia Guibbert | Interprètes : Gwennaëlle Roué et Célia Guibbert | Création et production Cie La Bicaudale

