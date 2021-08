Séné Grain de Sel Morbihan, Séné ToiIci et MoiLà Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

ToiIci et MoiLà Grain de Sel, 8 décembre 2021, Séné. ToiIci et MoiLà

Grain de Sel, le mercredi 8 décembre à 10:30

Chaque année, Grain de Sel invite les plus petits à découvrir un spectacle spécialement créé pour eux. L’une porte une coquille-cube anguleuse qui laisse échapper des sons. L’autre, porte un cocon-rond moelleux tout à fait silencieux. En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour s’installer, mais… Y a-t-il de la place pour deux ? Comment faire cohabiter rond et carré ? C’est toute une géométrie du langage qui est à inventer… ToiIci & MoiLà est un spectacle de cirque qui joue avec les formes, les couleurs et les sons, pour parler aux petits dès 12 mois et à leurs familles, de la différence, du territoire et du partage. Conception, scénographie, costumes et interprétation : Gwenaëlle Roué et Célia Guibbert ; Regard complice : Sébastien Peyre ; Lumières : Jérémie Davienne ; Illustrations affiche : Célia Guibbert ; Production, diffusion et communication : Mélody Blocquel ; Régie de tournée (en alternance) : Jérémie Davienne, Pierre-Yves Aplincourt ou Laure Andurand.

5 ou 3 €

Cirque très jeune public Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T10:30:00 2021-12-08T11:05:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Séné Autres Lieu Grain de Sel Adresse 5ter rue des écoles 56860 Séné Ville Séné lieuville Grain de Sel Séné