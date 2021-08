Toi, tu te tais ! / Narcisse Granville, 5 novembre 2021, Granville.

Toi, tu te tais ! / Narcisse 2021-11-05 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-05 21:45:00 21:45:00 Place Maréchal Foch Archipel

Granville Manche

Narcisse crée des spectacles innovants qui mêlent texte, musique et vidéo. La presse l’a dit « précurseur, incontournable, un des musts du Off ». Dans son nouvel opus, il s’attaque à l’emprise de la parole, à ceux qui nous ordonnent de nous taire : politiciens, chefs d’entreprises, maris indélicats… à la télévision aussi, dont on boit les paroles sans possibilité de réponse. Des télévisions, il y en a neuf sur scène, qui sont tour à tour des fenêtres sur le monde, des meubles, des instruments de musique.

Spectacle proposé dans le cadre des Joutes Poétiques Granvillaises.

billetterie@archipel-granville.com +33 2 33 69 27 30 https://www.archipel-granville.fr/

