2022-06-10 13:30:00 – 2022-06-10 19:00:00

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Ne prévoyez rien l’après-midi du vendredi 10 juin, l’association SI TOIT LIEN vous invite à TOI TOIT MON TOIT ! Une manifestation citoyenne, festive, ludique et artistique gratuite pour parler de votre logement, vous donner la parole ! Pendant tout un après-midi, venez : – Vivre des expériences immersives interactives, réelles mais aussi en réalité virtuelle avec vos enfants – Rencontrer des professionnels qui sauront répondre à toutes vos interrogations sur vos droits et devoirs, la décence du logement, les aides fiscales pour les travaux… – Parcourir la Maxi maison qui plonge l’adulte dans la peau d’un enfant – Vous documenter et devenir de véritables experts pour une meilleure santé dans votre logement, bien gérer votre budget et les gestes économes, préserver la planète par le tri… – Participer à des jeux pour tous et remporter des lots surprises – Trouver les bons plans et les aides pour des rénovations ou l’adaptation de votre logement à votre vieillissement et éviter une perte d’autonomie – Observer la punaise de lit dans toute son intimité et apprendre à lutter contre les insectes envahisseurs de nos logements – Faire la connaissance de Popi le chien détective, véritable détecteur de punaise de lit -Vous initier avec vos enfants aux gestes de premiers secours et apprendre comment écarter les risques d’accidents domestiques – Assister à un spectacle magique de marionnette dans un décor surprenant et évolutif d’une caravane « pop up » ! – Vous ressourcer dans le jardin partagé – Vous plonger dans des lieux abandonnés avec une exposition photographique d’urbex – Manger une crêpe préparée par nos soins et discuter avec vos voisins TOI TOIT MON TOIT est un évènement ouvert à tous, que vous soyez locataire ou propriétaire, habitant dans un logement privé ou HLM, en recherche de logement ou avec tout simplement l’envie de passer un bon moment dans votre ville. En présence de :

ADIL 54/55 / AP3A / Ark En Ciel / ARS 54 / Association Parenthèse / Batigère / Bus de l’Autonomie / CCAS de la ville de Vandoeuvre / CPAM 54 / Croix Rouge Française / CLIC / Conseil départemental 54 / ÉCO APPART Lunéville / ÉCO FLAIR / Grand Nancy Déchets / Grand Nancy Habitat / MACIF / MMH / SERVAPRO / Urbex Investigation / Cie Six Faux Nez / SI TOIT LIEN / +33 6 62 17 72 79 http://www.sitoitlien.fr/toi-toit-mon-toit/ Antonin COLLARD

