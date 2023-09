Sors tes cornes ! Gazzel + Folloï + Mézinc Toï Toï le Zinc Villeurbanne, 4 novembre 2023, Villeurbanne.

Sors tes cornes ! Gazzel + Folloï + Mézinc Samedi 4 novembre, 20h30 Toï Toï le Zinc 5/6.5/8/10/12 €

Pour cette seconde édition, Gazzel invite à nouveau deux projets qui leur tiennent à cœur.

Folloï et Mézinc viendront à leur côté propager leurs ondes et le feu qui les habite, entre electro, punk et poésie.

Le duo lyonnais Gazzel convoquera beats puissants, synthétiseurs analogiques et textes cinématographiques pour entrer de plein fouet, mais avec douceur, dans cette fin d’année 2023.

Sors tes cornes et viens réveiller la bête !

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T23:45:00+01:00

