CONCERT // Roberto & The Moods + Marmaï @Toï Toï le Zinc Toï Toï le Zinc Villeurbanne, 7 octobre 2023, Villeurbanne.

CONCERT // Roberto & The Moods + Marmaï @Toï Toï le Zinc Samedi 7 octobre, 20h30 Toï Toï le Zinc Tarif mini, accessible à tous : 6.5 €

Tarif solidaire, si tu as un petit budget : 8 €

Tarif solidaire, si tu as un budget moyen : 10 €

Tarif solidaire, si tu es épanoui financièrement : 12 €

Tarif jeune et étudiant.e -1,50€ : 5 €

ROBERTO AND THE MOODS

Ska & Rocksteady 60’s

Roberto & the Moods écument leur Ska et Rocksteady depuis 2009 sur les différentes scènes locales de Lyon et sa région. Farouches défenseurs de la musique vivante, ses dix musiciens (section rythmique, cuivre et trio vocal) adorent mettre le feu au dancefloor. Influencés par Alton Ellis, Ken Boothe, Prince Buster, les skatalites… Leur set présente essentiellement des compositions originales dans la pure tradition de la culture Jamaïquaine des 60’s.

MARMAÏ

Reggae / Dub

D’après la Grosse Radio Reggae : « La tribu Marmaï propose un reggae festif et fédérateur. Une musique et une sensibilité qui appelle au rassemblement, puisant leurs inspirations dans la chanson française autant que dans dans le dub. Un reggae qui ne manque pas de ressources. » Formé en 2015, Marmaï chante pour des causes universelles : Prendre le temps de saisir le moment présent / Aimer la différence / Préserver notre belle planète pour que nos enfants aient encore le droit à des années d’insouciance. L’énergie et les messages positifs dégagés par le groupe laissent planer une ambiance festive et dansante à chaque représentation. Influencés par des groupes comme, Dub Inc., Broussaï ou encore Danakil, les 8 amis se sont formés au tournant de Jam Sessions et véhicule une énergie forte et contagieuse sur scène.

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.toitoilezinc.fr/evenement/1129487/roberto-the-moods-marmai/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T23:59:00+02:00

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T23:59:00+02:00

Roberto and The moods