Bad Frequencies + Red Cheeks and the Bad Guys + Pattaya Girls Toï Toï le Zinc Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Bad Frequencies + Red Cheeks and the Bad Guys + Pattaya Girls Toï Toï le Zinc Villeurbanne, 15 septembre 2023, Villeurbanne. Bad Frequencies + Red Cheeks and the Bad Guys + Pattaya Girls Vendredi 15 septembre, 20h30 Toï Toï le Zinc 6,5€ • Bad Frequencies (Rock) BAD FREQUENCIES distille un rock moderne et sans artifices, simple et efficace, dont les fondations se reposent sur des riffs agressifs et des refrains accrocheurs, inspirés de la flegme UK et de l’énergie US.

Après avoir sorti 3 premiers titres, le groupe lyonnais prépare la sortie de son premier clip, prévu pour septembre 2023, avec un morceau inédit : « Gonna Be Alright ». • Red Cheeks and the Bad Guys (Indie pop, Rock Grenier) Trio lyonnais à base de rock, de dessin et de blabla. • Pattaya Girls (Garage Punk) Surf garage de saison, punk attitude en béton et mélodies addictives blindées de reverb’ : Les Pattaya Girls ont raffiné leur formule musicale dans les bars des pentes de la Croix-Rousse avant de partir à la conquête du monde. Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.toitoilezinc.fr/evenement/957671/bad-frequencies-red-cheeks-and-the-bad-guys-pattaya-girls/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T23:59:00+02:00

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Toï Toï le Zinc Adresse 17-19 rue Marcel Dutartre Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Toï Toï le Zinc Villeurbanne

Toï Toï le Zinc Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/