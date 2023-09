Atelier participatif 2tonnes Toï Toï le Zinc Villeurbanne, 13 septembre 2023, Villeurbanne.

Atelier participatif 2tonnes Mercredi 13 septembre, 19h00 Toï Toï le Zinc Prix libre à partir de 5€

L’atelier 2tonnes est un “serious game”, où les participants explorent le futur en équipe et essaient de limiter le changement climatique d’ici à 2050. Ils vivent en accéléré les 30 prochaines années et doivent choisir des actions individuelles et collectives à l’échelle de la France. Suite à chaque choix, les émissions individuelles et nationales sont mises à jour et leurs permettent de visualiser instantanément leur scénario de transition. Si toi aussi tu te poses des questions sur ton empreinte carbone, que tu veux trouver des solutions, ou que tu cherches seulement à rencontrer des personnes intéressées par le sujet comme toi, n’hésites plus et inscris toi !

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.toitoilezinc.fr/evenement/1089958/atelier-2tonnes/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T19:00:00+02:00 – 2023-09-13T22:00:00+02:00

2023-09-13T19:00:00+02:00 – 2023-09-13T22:00:00+02:00