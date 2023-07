Melting Potes : Colectivo Caliente + Tar’taraf Toï Toï le Zinc Villeurbanne, 8 septembre 2023, Villeurbanne.

Melting Potes : Colectivo Caliente + Tar’taraf Vendredi 8 septembre, 20h30 Toï Toï le Zinc

• Tar’Taraf

Assemblage hétéroclite de musiciens d’horizons divers et pour le moins incertains, Tar’Taraf ne se définit pas proprement. Fanfare ? Orkestar ? Taraf ? Son crédo ? Une musique festive, cuivrée estampillée 100 % de l’Est (du Rhône).

• Colectivo Caliente

Son con salsa afro-cubana

Le Colectivo Caliente est un collectif de musiciens et musiciennes réuni.es autour des musiques cubaines et aussi afro-latines avec la volonté de faire vivre l’héritage culturel des Amériques Noires par la musique, le chant et la danse, reliés intimement tous les trois par des polyrythmies riches et envoutantes.

Parmi cet héritage, le « son cubano » occupe une place particulière. Né dans la partie orientale de Cuba (tout comme le boléro, la trova ou encore le changüí), c’est lui qui a donné naissance à la salsa qui a ensuite irrigué toutes les Amériques et fait danser le monde entier en songeant à Cuba !

Plus fougueusement dit, le Colectivo Caliente souhaite mettre le feu avec sa salsa afro-cubana en s’adaptant à tous les contextes où il sera sollicité pour jouer de jour comme de nuit avec une équipe élastique, tropicale et festive et faire chalouper les corps dans une mer caribéenne de tumbaos syncopés…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T20:30:00+02:00 – 2023-09-08T23:59:00+02:00

