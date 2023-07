Sunshine On The Groove » #4 avec MAKE IT FUNKY + ZE3RA + Guests Toï Toï le Zinc Villeurbanne, 2 septembre 2023, Villeurbanne.

Sunshine On The Groove » #4 avec MAKE IT FUNKY + ZE3RA + Guests Samedi 2 septembre, 20h30 Toï Toï le Zinc 7€

• MAKE IT FUNKY

Passionnés de funk et de groove, Make it Funky arrive de Marseille pour distiller du bon son de toute provenance (funk brésilien, acid-jazz…), aussi bien connu (Stevie Wonder, Michael Jackson…) que plus confidentiel (Banda Black Rio, Ed Motta, Incognito, BNH…). Personne n’en sortira indemne, préparez vos pas de danse! ;) Julien Cassand et Anaïs : chant; Cyril Crosas : basse; Alexandre Avedikian : batterie; Serge Bric : clavier; Guillaume Ménard à la guitare.

• ZE3RA

“Ils iront loin, j’ai trouvé plus filou que moi. Lâchez rien les mecs” – Huggy Les Bons Tuyaux

“Franchement c’est cool, mais vos clips ça manque de courses de bagnoles” – David Michael Starsky

“Du bon funk à l’ancienne, comme on l’écoutait quand on était pas encore en maison de retraite. Merci les gars” – Kenneth Richard Hutchinson

“Coffrez moi ces branleurs” – Capitaine Dobey

ZE3RA, en toi souffle ce vent de liberté, ces rires incontrôlés et incontrôlables, ce funk de la brousse paré de belles rayures. 5 musiciens interconnectés et fondus de groove, en présence de qui tout peut arriver. Vous aurez été prévenus.

Estelle Fougeirol : flute traversière; Charles Mansuy : trompette; Vartan Fau : claviers; Balthazar LeBihan : basse; Christophe Gonzalez : batterie.

