Early September : Never ending summer Toï Toï le Zinc Villeurbanne, 1 septembre 2023, Villeurbanne.

• Ginger Cross

Rock (reprises)

Contre toute attente, les quatre gars de Ginger Cross ne sont pas des rouquins catholiques, mais bel et bien des païens avec des têtes d’ingénieurs. Ne composant pas de la musique d’ingénieur informaticien mais fidèles aux sons électriques des années 60 et 70, ils empoignent leurs guitares pour nous délivrer des reprises de rock’n’roll classiques mais enlevées.

• Mice and Women

Rock indé urbain

Rock pimenté et assaisonné de touches urbaines : un mélange plein de surprises mais surtout de la musique fun et fraîche pour ambiance bouillante.

• Super 5

Indie, folk

Super5 ne fait pas du rock garage ! À la croisée entre pop, folk et rock, le groupe délivre des compositions fraîches et authentiques qui se glissent avec douceur dans le creux des oreilles. Leur musique se nourrit d’influences multiples et offre un délicieux cocktail Indie à écouter sans modération. A 260 sur l’autoroute du kiff, le groupe, qui en a sous ses capos et sous ses pédales ne connaît pas les limitations de vitesse.

