Soirée À l’Ouest des Balkans Toï Toï le Zinc, 17 juin 2023, Villeurbanne.

Soirée À l’Ouest des Balkans Samedi 17 juin, 20h30 Toï Toï le Zinc 6,50€

L’association À l’Ouest des Balkans vous propose un voyage à travers les Balkans et l’Europe de l’Est en plusieurs escales.

La Chorale Polyphonique Militsa vous transportera en Bulgarie, en Grèce, en Anatolie et sur le chemin des peuples tziganes… Puis ce sera au tour de l’ensemble Lubenica de vous proposer un répertoire dynamique et dansant avec toute la palette de saveurs des Balkans : Roumanie, Bulgarie, Serbie, Macédoine, Grèce… au son des accordéons, violons, clarinettes, guitares, tapan… Enfin, La Bande à Balk et ses 15 musicien.nes vous feront danser au rythme endiablé des horas, des kopanitsas ou encore des sirbas. Pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos gambettes: rythmes endiablés et ambiance assurée !

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.toitoilezinc.fr/evenement/828508/soiree-a-louest-des-balkans/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:45:00+02:00

