Concert Bleunuit + Majora + Uriel Samedi 10 juin, 20h00 Toï Toï le Zinc 8€

• Bleunuit

Entre groove et tendresse : voilà comment pourrait être qualifié Bleunuit. C’est avant tout un amour commun pour les belles lettres, les lignes de basse endiablées et un mélange d’influences éclectiques qui réunit Estelle, la chanteuse a la voix soul, Antoine, le guitariste adepte de riff entraînants et Pierre, le saxophoniste passionné et producteur méticuleux. Groupe indépendant de la région lyonnaise, Bleunuit cherche à s’inscrire dans la nouvelle ère de la pop française: groovy et sensible.

Bleunuit, c’est le cœur de la flamme qui oscille, la chaleur nocturne, des corps qui vacillent. C’est le mélange entre rétro et new wave, entre argentique et numérique, c’est une plume qui touche, une musique qui vibre. Bleunuit, c’est une ode à l’intuition, un hommage aux émotions.

Après une période de résidences et d’enregistrements, le groupe sort son premier single “Pardon” le 24 février 2023. Une chanson d’amour aux sonorités solaires, groovy et dansantes, parfaite pour réchauffer les cœurs au milieu de l’hiver. Retrouvez les en concert dès mars 2023, événements à paraître.

• Majora

Majora, c’est d’abord le fruit d’une amitié entre deux multi-instrumentistes, Alexis Jaskowiec (guitare) et Maeva Ramanana-Rahary (voix/clavier). Après s’être rendus compte que leurs univers musicaux concordaient, ils ont très vite commencé à composer leurs premiers titres, qui plus tard, formeront leur premier EP : Embona, sorti en novembre 2021. Partageant cet amour des séquences électroniques et de la nostalgie des 90’s, Lorenzo Nappi les rejoint pour les accompagner aux synthétiseurs/séquenceur ainsi qu’au mixage.

Depuis, le groupe s’est produit plusieurs fois sur Lyon (Ninkasi, La Chambre Noire), et dans le reste de la France (Dijon @ Festival Garçon la Note, Leucate @ Le Poulpe). MAJORA est également accompagné par Le Labo du Conservatoire depuis octobre 2022.

La bande originale de cette amitié lyonnaise, c’est un mélange de vieux synthétiseurs, d’harmonies vocales et de guitares vaporeuses pour en faire de la dream pop électronique. Ou plutôt – comme ils aiment bien le décrire avec leurs mots : de la pop à la mélancolie solaire.

• Uriel

Uriel est un projet Lyonnais mêlant les guitares crades, des batteries et des basses saturées du rock aux piano, synthétiseurs angéliques de la pop. Une musique introspective brut, épurée traversée de toutes sortes d’émotions. Le liant de tout cet univers reste le même : une voix franche, éraillée avec des textes bruts, sensibles.

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T20:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00

