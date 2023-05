LaGuinda release party + Chikum Bapay + Ritmo Salvaje Toï Toï le Zinc, 9 juin 2023, Villeurbanne.

LaGuinda release party + Chikum Bapay + Ritmo Salvaje Vendredi 9 juin, 20h30 Toï Toï le Zinc 6,5€

Chanson, cumbia, swing, reggaeton, salsa… Pour célébrer la sortie du premier EP prometteur de LaGuinda, le Toï Toï vous invite à une release party un peu spéciale, qui promet d’être aussi haute en couleurs que caliente.

Explorant sans retenue les maintes formes de la musique latine et au-delà, les chansons de la jeune formation lyonnaise font autant danser les corps que chavirer les coeurs.

Pour l’occasion, Chikum Bapay (Musique Argentine) et Ritmo Salvaje (Dancefloor latino) viendront apporter leurs énergies et sonorités uniques, pour une soirée qui s’annonce déjà mémorable.

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.toitoilezinc.fr/evenement/851061/laguinda-release-party-chikum-bapay-ritmo-salvaje »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T20:30:00+02:00 – 2023-06-09T23:59:00+02:00

2023-06-09T20:30:00+02:00 – 2023-06-09T23:59:00+02:00