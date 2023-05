Les Transgressives, drag show Toï Toï le Zinc, 7 juin 2023, Villeurbanne.

Les Transgressives, drag show Mercredi 7 juin, 19h00 Toï Toï le Zinc Prix libre

Les Transgressives s’apprête à vous faire découvrir des artistes Drag. Je suis Joan Der Fluides, Drag. King. Queer. Et je serai votre hôte, pour la soirée. Laissez-nous vous embarquer dans notre monde et vous raconter notre histoire. Profondément politique et toujours divertissantes, vous vivrez une aventure douce, poignante et chaleureuse. Aux Transgressives, on dénonce autant qu’on rit et qu’on cajole. Mêlant théâtre, musique et danse, vous repartirez de cette soirée des paillettes plein les yeux. Êtes-vous prêt.es pour cette expérience unique ?

C’est au Toï Toï le Zinc le 7 juin à partir de 19h.

Instagram des Artistes :

@joan_der_fluides

@666magicdim666

@tony_klapolis

@brulant_zizi

@rapha.iel

@anacoluthe_

@heresie_masking_tape

@az_in_drag

@banc_drag

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.toitoilezinc.fr/evenement/850998/les-transgressives-un-show-drag/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T19:00:00+02:00 – 2023-06-07T21:30:00+02:00

2023-06-07T19:00:00+02:00 – 2023-06-07T21:30:00+02:00

Joan der Fluides