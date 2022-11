Argentique présente : Soirée E.P.S (avec fleur sous bitume et Maggy Smiss) Toï Toï le Zinc Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Argentique présente : Soirée E.P.S (avec fleur sous bitume et Maggy Smiss) Toï Toï le Zinc, 16 décembre 2022, Villeurbanne. Argentique présente : Soirée E.P.S (avec fleur sous bitume et Maggy Smiss) Vendredi 16 décembre, 20h30 Toï Toï le Zinc Viens suer avec Argentique et sa team pour leur Soirée EPS : fleur sous bitume (Rap alternatif, Pop) et Maggy Smiss (DJ Set Disco House) ! Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes • Argentique

Electro Pop Live

Le trio lyonnais argentique explore les rivages d’une pop riche et mélodieuse, teintée de son amour pour la musique électronique et les plus grands tubes des années 2000. • fleur sous bitume

Rap Alternatif / Pop

Fleur sous bitume prend ses racines dans les mots et les sons qui sont la terre sur laquelle il fleurit. Constamment à la recherche d’un peu plus de soleil il crée une musique lumineuse face au bitume et au pessimisme ambiant. Ses chansons font l’éloge de la vulnérabilité dans un monde qui ne valorise que la force. Naviguant à travers différents styles allant du Rap à la Pop et à la Chanson française, le chanteur/ rappeur et son pianiste viennent vous présenter leur répertoire, ainsi que des morceaux inédits du prochain EP prévue pour printemps 2023. • Maggy Smiss

Disco House DJ Set

Metteuse en fête.

