WOCO – Tribute to Stevie Wonder Toï Toï le Zinc, 10 décembre 2022, Villeurbanne.

Haut en couleurs, le Wonder Collective (WoCo) vous invite à re-découvrir l’œuvre du génie de la Soul.

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Croix-Luizet Villeurbanne 69100



https://youtu.be/r7fTOQyIB8s www.wondercollective.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:30:00+01:00

2022-12-10T23:59:00+01:00

