Nuit Caribéenne #4 : Colectivo Caliente + Orchestre National du Cholao Samedi 26 novembre, 20h30 Toï Toï le Zinc

Deux groupes et une quinzaine de musiciens pour une nuit tropicale de salsa cubaine et de musiques des Caraïbes et d’ailleurs !

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

• Colectivo Caliente

Son cubano con salsa afro-latina

Le Colectivo Caliente est un collectif de musiciens et musiciennes réuni.es autour des musiques cubaines et aussi afro-latines avec la volonté de faire vivre l’héritage culturel des Amériques Noires par la musique, le chant et la danse, reliés intimement tous les trois par des polyrythmies riches et envoutantes. Parmi cet héritage, le « son cubano » occupe une place particulière. Né dans la partie orientale de Cuba (tout comme le boléro, la trova ou encore le changüí), c’est lui qui a donné naissance à la salsa qui a ensuite irrigué toutes les Amériques et fait danser le monde entier en songeant à Cuba !

Plus fougueusement dit, le Colectivo Caliente souhaite mettre le feu avec sa salsa afro-cubana en s’adaptant à tous les contextes où il sera sollicité pour jouer de jour comme de nuit avec une équipe élastique, tropicale et festive et faire chalouper les corps dans une mer caribéenne de tumbaos syncopés…

• Orchestre National du Cholao

Musique afro-caribéenne

La petite île du Cholao intrigue. Quels écrits oubliés en font mention ? Quelle est l’origine de sa langue ? A la fois musiciens et hauts dirigeants de l’archipel, les membres de l’Orchestre National du Cholao sont les derniers ambassadeurs du folklore musical de la république du soleil. L’ensemble s’inspire des Merengués psychédéliques, des Sembas et des Biguines pour composer son répertoire national. La musique du Cholao, aux mélodies entêtantes et aux rythmes carnavalesques, est empreinte de la mélancolie heureuse des grands jours de fête.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-26T23:59:00+01:00