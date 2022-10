Hot Summer remember party – Selil invite Zeph & Supermarché GOGO Toï Toï le Zinc Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Hot Summer remember party – Selil invite Zeph & Supermarché GOGO Toï Toï le Zinc, 19 novembre 2022, Villeurbanne. Hot Summer remember party – Selil invite Zeph & Supermarché GOGO Samedi 19 novembre, 20h30 Toï Toï le Zinc Selil revient au Toï Toï avec son nouveau set résolument ancré dans de nouvelles ambiances house, hip-hop et afro ! handicap moteur mi Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Pour l’occasion, Zeph et Supermarché GOGO viennent se joindre à la partie afin de rendre la soirée encore plus folle ! Zeph vous fera danser par leur groove métissé à l’énergie communicative. Puis, Supermarché GOGO clôturera la soirée aux sons d’une house électrisante aux sonorités pop et nu jazz.

Bref … Une « Hot Summer remember party » qui vous rappellera les bonnes vibes de l’été, le tout en plein mois de novembre !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T20:30:00+01:00

2022-11-19T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Toï Toï le Zinc Adresse 17-19 rue Marcel Dutartre Croix-Luizet Ville Villeurbanne lieuville Toï Toï le Zinc Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Toï Toï le Zinc Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Hot Summer remember party – Selil invite Zeph & Supermarché GOGO Toï Toï le Zinc 2022-11-19 was last modified: by Hot Summer remember party – Selil invite Zeph & Supermarché GOGO Toï Toï le Zinc Toï Toï le Zinc 19 novembre 2022 Toï Toï le Zinc Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon