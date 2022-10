Louis Mezzasoma + Cafard Palace + Karoline & the Free Folks Toï Toï le Zinc Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Louis Mezzasoma + Cafard Palace + Karoline & the Free Folks Toï Toï le Zinc, 18 novembre 2022, Villeurbanne. Louis Mezzasoma + Cafard Palace + Karoline & the Free Folks Vendredi 18 novembre, 20h30 Toï Toï le Zinc Pas tout à fait digéré le blues de la rentrée ? On a la solution ! Le label indé LE CRI DU CHARBON vous propose une soirée haute en couleurs au son du rock et du blues dans tous ses états ! Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le label indé LE CRI DU CHARBON vous propose une soirée haute en couleurs au son du rock et du blues dans tous ses états : on attaque en douceur et en solo avec KAROLINE & THE FREE FOLK et son happy-country-folk au pickings aiguisés et mélodies enjouées… Parfaite transition avec le duo dirty old blues LOUIS MEZZASOMA qui vous fera naviguer entre les slides d’un blues à l’ancienne et les riffs rageurs d’une cigar-box hurlante… Enfin, nous ne vous laisserons pas partir sans vous laisser vous secouer sur les hymnes d’un autre duo, plus garage-rock cette fois, CAFARD PALACE dont l’énergie communicative ne pourra que vous mettre en joie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T23:55:00+01:00

Détails Catégories d'évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Toï Toï le Zinc Adresse 17-19 rue Marcel Dutartre Croix-Luizet Ville Villeurbanne

