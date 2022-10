Captain Stambolov + AA’IN Toï Toï le Zinc, 10 novembre 2022, Villeurbanne.

Toï Toï présente une belle soirée qui va vous faire voyager avec Captain Stambolov qui explore les musiques des Balkans à leur manière et AA’IN qui vous transportera en Colombie et au Vénézuéla.

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

• Captain Stambolov

(Musique des Balkans)

Orchestre atypique, Captain Stambolov bouleversent les codes du Brass Band et explorent la tradition des Balkans à leur manière. Ses sept musiciens proposent un univers Acid Balkan nourri de sonorités modernes. Marathons de pure énergie, leurs concerts sont un déferlement de sons et de mouvement, dans lesquels le corps et l’âme se réunissent par la danse.

• AA’IN

(Musique colombienne et vénézuélienne, Jazz, Fusion)

AA’IN est une rencontre entre les musiques de deux terres voisines : le Venezuela et la Colombie. Deux pays aux histoires entremêlées mais aux identités pourtant bien distinctes. AA’IN signifie « âme » dans la langue indigène wayuu – un peuple dont le territoire ancestral chevauche justement les deux pays.

Leur nouvel album « Pajarilla » (femme-oiseau) arrive au printemps 2022, et l’on s’attend à un nouveau souffle de force vitale venu de ces plaines sauvages où aucune frontière n’est respectée.

Le joropo, genre musical traditionnel de Venezuela et de Colombie, trouve ainsi de nouveaux reliefs grâce aux rythmes afro-colombiens et aux mélodies issues du flamenco ou du jazz à essence latine.



