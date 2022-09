Release party du nouvel album de La Nekyia : Enfants Brûlés Toï Toï le Zinc, 7 octobre 2022, Villeurbanne.

Release party du nouvel album de La Nekyia : Enfants Brûlés Vendredi 7 octobre, 20h30 Toï Toï le Zinc

Après trois ans loin de la scène, La Nekyia revient vous présenter son nouvel album Enfants Brûlés. Reliques d’un monde en suite. handicap moteur mi

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« data »: {« author »: « La Nekyia », « cache_age »: 86400, « description »: « 1er extrait de notre nouvel album Enfants Bru00fblu00e9s. Relique d’un monde en fuite.nnSortie de l’album le 7 octobre 2022nnLa Nekyia – DLPIGDMC (Dans la poche intu00e9rieure gauche de mon cu0153ur). nnRu00e9alisation et montage : Gauthier VillemagnennComposition : Robin Ilyr Loisel et Martin LecerfnArrangement : Martin Lecerfnn- La Nekyia -nRobin Ilyr Loisel : Textes & VoixnGauthier Villemagne : Batterie & GuitarenRomain Philit : PianonTinmar : Guitare, Batterie & VoixnDavid Franceschi : BassenMaxime Perosino : TrompettenGuillaume Andru00e9 : Saxophone & ClarinettenMaxime Bertrand : Ingu00e9nieur du SonnnInvitu00e9nMichel Reyes : TrombonennEnregistru00e9 et mixu00e9 par Maxime BertrandnMasterisu00e9 au studio Sonics MasteringnnMerci u00e0 Sylvie Busquet de nous avoir pru00eatu00e9 son local pour enregistrer les pistes de piano.nnNous remercions chaleureusement les contributeurs de notre crowdfunding qui ont rendu possible ce projet ! », « type »: « video », « title »: « La Nekyia – DLPIGDMC », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/nz7uKnKVFvo/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=nz7uKnKVFvo », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFlobTcsPQ8CoOtdAUSwWpw », « thumbnail_width »: 480, « html »: «

https://youtu.be/nz7uKnKVFvo • Blacklone

Rock

Blacklone est un groupe lyonnais de Rock progressif / Post-Rock.

https://www.facebook.com/BlackloneBand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T20:30:00+02:00

2022-10-07T23:50:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Toï Toï le Zinc Adresse 17-19 rue Marcel Dutartre Croix-Luizet Ville Villeurbanne lieuville Toï Toï le Zinc Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Toï Toï le Zinc Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Release party du nouvel album de La Nekyia : Enfants Brûlés Toï Toï le Zinc 2022-10-07 was last modified: by Release party du nouvel album de La Nekyia : Enfants Brûlés Toï Toï le Zinc Toï Toï le Zinc 7 octobre 2022 Toï Toï le Zinc Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon